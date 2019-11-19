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خادم الحرمين يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      19 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم اتصالاً هاتفيًا بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فيه – أيده الله – عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد، داعيًا الله أن يُجزي خادم الحرمين الشريفين عظيم الأجر على مشاعره الأخوية الصادقة.

صحيفة البلاد

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