تناول الخضروات وعصير البرتقال يحمي الجهاز العصبي للرجال

أوضحت أحدث الأبحاث العلمية بجامعة هارفارد أن هناك صلة قوية بين صحة الرجل العقلية ، والأطعمة التي يتناولها، وبعد إجراء اختبار بسيط على الرجال الذين يتناولون الفاكهة والخضراوات بطريقة يومية، وعلى الرجال الذين لا يهتمون بتناول الخضراوات، وجد أن الخضراوات والفاكهة تساعد على تقوية الذاكرة وتعزيزها.

وأوضحت الدراسة أن من أبرز الخضراوات والفاكهة التي تعزز من ذاكرة الرجل هي الفاصوليا والسبانخ والخضراوات ذات الأوراق الداكنة، والبرتقال والرمان والموز والكيوي.

وأشار الباحثون في الدراسة وفقًا لموقع “everydayhealth“ أن من يتناولون الخضار بطريقة يومية هم أقل عرضة بنسبة 34% بالاصابة بأمراض الجهاز العصبي والزهايمر وفقدان الذاكرة، فينصح بتناول 5 وجبات غذائية من الخضراوات على الأقل في الأسبوع الواحد.

بالإضافة إلى ذلك وجد الباحثون أن عصير البرتقال يحمي الرجال من الإصابة من أمراض الشيخوخة المبكرة، ويحمي من الذاكرة من التلف، فالرجال الذين يكثرون من تناول البرتقال او عصير البرتقال 3 مرات في الأسبوع يتمتعون بقدرات ادراكية أفضل.