انتخاب المملكة منسقًا للجنة تنسيق الدستور الغذائي في الشرق الأدنى

البلاد : واس

انتُخبت المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقاً إقليمياً للجنة هيئة الدستور الغذائي لدول إقليم الشرق الأدنى (CODEX).

وجرى انتخاب المملكة خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله بالعاصمة الإيطالية روما مطلع الأسبوع الجاري؛ نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للغذاء والدواء في الإسهام الدائم بأعمال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وما قامت به من سياسات وإجراءات تتعلق بتعزيز المبادئ العامة لسلامة الأغذية وتأثيرها على دول المنطقة.

وأوضح معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أن اختيار الهيئة مُنسقًا للجنة الإقليمية يأتي تأكيدًا لدور المملكة الفاعل على خريطة الصحة العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الصحي في المملكة الذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما الدائم.

وأضاف أن المملكة تحقق قفزات متتالية في الريادة العالمية بمختلف المجالات، وتسهم “الغذاء والدواء” في هذه الريادة، وتسعى من خلال تشريعاتها وبرامجها إلى توسيع دائرة تأثير سلامة الغذاء لأكثر من مليار شخص حول العالم.

ولفت الدكتور الجضعي الانتباه إلى أن “الغذاء والدواء” ستعمل مع الدول الأعضاء في إقليم الشرق الأدنى الذي يضم 17 دولة على تطوير أنظمة ومعايير ووضع مواصفات دولية تساعد في رفع القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة. وتابع: “قيام الهيئة بدور المنسق الإقليمي للجنة يتيح للدول الأعضاء الاستفادة من التجارب الريادية للمملكة في مجال سلامة الغذاء عبر تعزيز الاتصال الإقليمي والترويج لاستخدام مواصفات الدستور الغذائي, إضافة إلى العمل المشترك على بناء قدرات أعضاء اللجنة في مجال تقييم المخاطر وتعزيز قدرات جهات الاتصال واللجان الوطنية للدستور الغذائي.

يذكر أن “الدستور الغذائي” هيئة حكومية دولية شكّلتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل حماية صحة المستهلكين وتيسير تجارة الأغذية عن طريق وضع معايير غذائية دولية، ويتكون الدستور الغذائي الذي تأسس نظامه عام 1963 من مجموعة مواصفات ومدونات وممارسات وخطوط توجيهية وتوصيات تتعلق بنوع من الأغذية أو بمجموعة منها، وتشغيل وإدارة عمليات الإنتاج أو تشغيل نظم الرقابة الحكومية حرصاً على سلامة الأغذية وحماية المستهلك.