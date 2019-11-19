الأخيره

القتل تعزيراً بمهربي مخدرات في الجوف

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      19 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

سكاكا  : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم( الثلاثاء) حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف

وبحسب بيان الداخلية فقد تم القبض على كل من / 1- عادل خليف الصامل 2- محمد حمود الصوين ” سوريي الجنسية ” عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيزاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *