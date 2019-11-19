إقبال كبير من الأفراد على الاكتتاب في أسهم أرامكو

جدة- البلاد

شهدت البنوك السعودية إقبالاً كبيراً أمس من الأفراد على أسهم أرامكو بعد أن أعلنت الشركة أمس الأول عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وأوضح عبدالله الحامد مختص بإدارة الثروات والاستثمار أن حجم الإقبال من الأفراد غير مسبوق على الاكتتاب في الأسهم مضيفاً في لقاء تلفزيوني أن الإقبال الكبير على اكتتاب أسهم أرامكو يترجم مقدار أهمية الشركة على المستوى المحلي والدولي، فأرامكو تعد أكبر منتج للنفط في العالم، وهي شركة رائدة في إنتاج الغاز، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الغاز في الفترات القريبة نمواً يقدر بـ 3.6% سنوياً، والشركة أيضاً بطور الاستحواذ على 70% من سابك، وهو ما يعزز مركز الشركة من ناحية البتروكيماويات”.

وأضاف:”نحن نشهد صناعة التاريخ في اكتتاب غير مسبوق والتقييم المعلن للاكتتاب يأتي متوسط نطاق العديد من بيوت الخبرة والأبحاث العالمية ولو نظرنا لأرامكو تستحق علاوة “بريميوم” على مستوى شركات النفط العالمية. والسبب في ذلك متانة مركزها المالي فالتدفقات النقدية لا مثيل لها وربحيتها صحية، مقارنة مع الشركات المماثلة حول العالم، بالإضافة لانخفاض المديونية. فمدى قدرة الشركة على التشغيل بكفاءة عالية والاعتمادية والموثوقية لدى أرامكو قد لا تكون موجودة عند الشركات الأخرى المماثلة”.

من جهة أخرى أكدت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، رانيا نشار، في مقابلة مع “العربية”، أن الإقبال غير مسبوق من الإفراد على الاكتتاب في أسهم أرامكو، إن كان من حيث الحجم أو الإقبال.

وأشارت نشار إلى أن عشرات الآلاف من المكتتبين، اكتتبوا بمئات الملايين في أسهم “أرامكو”.

ولفتت إلى الجهود التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية مع البنوك السعودية مجتمعة، لتسهيل عملية الاكتتاب سواء من حيث السماح للبنوك في تمديد ساعات العمل، إلى جانب التأكيد على جهوزية القنوات الإلكترونية.

يذكر أن أرامكو السعودية حددت النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد كما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

وسيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة و في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سعوديا، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

تجدر الإشارة، إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.