الدولية

واشنطن تندد باستخدام “القوة الفتاكة” ضد المحتجين الإيرانيين

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      18 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : متابعات

ندد البيت الأبيض باستخدام السلطات الإيرانية “القوة الفتاكة” ضد المتظاهرين السلميين.

واستنكر البيت الأبيض في بيان اليوم القيود التي فرضتها السلطة الإيرانية على الاتصالات والإنترنت في البلاد، مؤكدًا على وقوف الولايات المتحدة بجانب الشعب الإيراني في تظاهراته السلمية ضد النظام.

من جانبها أكدت الخارجية الأميركية في بيان منفصل وقوفها إلى جانب تظاهرات الشعب الإيراني، التي عمت أكثر من 50 مدينة في جميع أنحاء إيران حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس عبر تغريدة نشرتها على حسابها “بتويتر” اليوم إن ” إيران لا تنفق مليارت الدولارات على بناء المدارس أو المستشفيات، وإنما تمول وكلاءها من الإرهابين في الشرق الأوسط”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *