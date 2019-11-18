صحة و عافية

طريقة عمل الدنش السويسري

نيفين عباسaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      18 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل الدنش السويسرى بعجينة الباف باسترى المحشوة بالكاسترد والمزينة بالفواكه

المقادير اللازمة لعمل الدنش السويسرى

لفة من عجين الباف باسترى
مربى لدهن الفطائر
بيض مخفوق لدهن الوجه
كاسترد للوجه مع فواكه إختيارية

طريقة عمل الدنش السويسرى
تفرد عجينة الباف باسترى، مع مراعاة أن تفرد وهى باردة على سطح مرشوش بقليل من الطحين
نقوم بتقطيع العجين إلى مربعات
ثم يقطع على شكل مروحة أو سويسرول بحسب الرغبة
يدهن وجه كل حبة بالبيض المخفوق
ثم نقوم بوضعها بالفرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون
تخرج وتحشى بالكاسترد بعد أن تبرد وتزين بالفاكهة والمربى
ثم تقدم باردة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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