خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل الدنش السويسرى بعجينة الباف باسترى المحشوة بالكاسترد والمزينة بالفواكه

المقادير اللازمة لعمل الدنش السويسرى

لفة من عجين الباف باسترى

مربى لدهن الفطائر

بيض مخفوق لدهن الوجه

كاسترد للوجه مع فواكه إختيارية

طريقة عمل الدنش السويسرى

تفرد عجينة الباف باسترى، مع مراعاة أن تفرد وهى باردة على سطح مرشوش بقليل من الطحين

نقوم بتقطيع العجين إلى مربعات

ثم يقطع على شكل مروحة أو سويسرول بحسب الرغبة

يدهن وجه كل حبة بالبيض المخفوق

ثم نقوم بوضعها بالفرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج وتحشى بالكاسترد بعد أن تبرد وتزين بالفاكهة والمربى

ثم تقدم باردة