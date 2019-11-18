صحة المدينة تدشن مبادرة إبرة للمسؤولية المجتمعية

المدينة المنورة – محمد قاسم

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مبادرة (إبرة) للمسؤولية الاجتماعية وذلك في إطار تحقيق رؤية 2030، لمجتمع حيوي ووطن طموح، وتزامن تدشين المبادرة مع الملتقي الصحي التوعوي الذي شارك فيه نخبة من الأكاديمين والصحيين بالتعاون مع مستشفى المدينة العام، وقدمت فكرة المبادرة ثلاث فتيات سعوديات من ثلاث مجالات علمية تتمثل في الرياضيات والتمريض والعلاج الطبيعي.

وقالت الدكتورة أحلام الغانمي الأستاذ المساعد بجامعة طيبة إحدى المشاركات في تقديم فكرة المبادرة ان هذا المشروع يأتي لوضع حد للمشكلات التي يعاني منها الكثيرين من مستخدمي الإبر الصحية في المنازل، لافتة إلى أن الإبر تشكل خطرا” كبيرا بعد استخدامها على المريض وعلى جميع أفراد أسرته وكذلك العمالة داخل المنازل و خارجها ومن هنا كانت مبادرتنا بإعادة الإبر المستخدمة كإحدى المخلفات الطبية المنزلية إلى المراكز الصحية ليتم إتلافها بطريقة صحية آمنة، موضحة أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تكوين بيئة صحية ومجتمع واعي ومسؤول تجاه نفسه وبيئته.

من ناحيتها أوضحت أمينة الهوساوي بقولها ” نسعى جاهدين لتطبيق فكرة المبادرة حفاظا” على البيئة وحماية لأفراد المجتمع عن طريق نشر الوعي لأهمية إتلاف المخلفات الطبية المنزلية بطريقة وقائية سليمة، استشعار” للمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع.

وأوضحت روان فهد، ان الإقبال الكبير أثناء تدشين المبادرة و التفاعل معها من قبل المختصين والمهتمين والشرائح المختلفة من المجتمع دليل على أن المبادرة نحجت وحققت المستهدف.