بعد أزماته الأخيرة.. هل ينتقل البلايلي إلى الزمالك مقابل محمود علاء؟

دخل البلايلي في دوامات بالآونة الأخيرة ربطتها التقارير بالانتقال إلى الزمالك المصري..

أجرت “البلاد” حوارًا حصريًا مع نجم المنتخب الجزائري وجناح الأهلي، يوسف البلايلي، أشار من خلاله إلى تفضيله الانتقال إلى الأهلي عوضًا عن العروض الأخرى التي فاقته في الراتب، كحامل لقب دوري المحترفين النصر وبعض الأندية الأوروبية.

بدا البلايلي (27 عامًا) أثناء حديثه إلى مراسل “البلاد” مغتبطًا حيال تقمصّه ألوان الراقي، وأكّد على حرصه على تقديم أفضل ما لديه من أجل كسب ثقة جماهير مدينة جدة.

بينما تمنى انتقال زميليه في المنتخب الجزائري بغداد بونجاح وجمال بلعمري إلى الأهلي ليشكلا ثلاثيًا جزائريًا.

بيد أن الأمور أنقلب رأسًا على عقب وجاء الواقع مضادًا لما ذكره اللاعب، فبعد 3 شهور من الشروع في الموسم الجديد، ظهرت الأزمات تلو الأخرى مع لاعب الترجي السابق والمتوج مؤخرًا بكأس إفريقيا رفقة الأفناك.

مشاهد أزمات اللاعب بدت عديدة، لنذكر منها على سبيل المثال رفضه مصافحة مدربه المؤقت السابق صالح المحمدي في الجولة الخامسة بلقاء النصر.

إذ أبدى استياءً شديدًا عند خروجه ولجّ في جدال مع المدرب الذي خلف المقال برانكو، لدرجة أن زملائه حاولوا تهدئته.

لاحقًا اجتمع البلايلي مع الأمير منصور بن مشعل وقام بطي صفحة مباراة النصر.

بالجولة التاسعة وبعد تعيين السويسري كريستيان جروس مدربًا للأهلي، أقدم البلايلي على فعلته مرة أخرى.

فلحساب مباراة الجولة التاسعة ضد الأهلي بديربي مدينة جيدة، أقصى جروس اللاعب بالدقيقة 66.

ليدخل في نوبة غضب مرة أخرى راكلًا قارورات الماء، وتعمد تجاهل مصافحة المدرب عند خروجه.

إذ صرّح لاحقًا وقال أنه يعاني من قلة المشاركات ولم يتأقلم بعد مع الفريق وأنه يواجه بعض المشكلات.

أمنحوه فرصة كامله وضعوه خلف المهاجمين وطلب منه التهديف البلايلي نجم

ولكن لم ينصهر مع الفريق ولعب الأفارقة

رجولي مافيه تسدح والمؤشر لم يقدم شيء

ولا يوجد مدير كرة يوجه جروس القناعات

لوحدها لا تنجح إلا بمستشار إداري فني

ومساعد المدرب الوطني دائم مهمش من قبل المدرب الأجنبي🌀 pic.twitter.com/rq1BbFliVl — شهاب #👑 ملكي (@h_al_ahmadi) November 2, 2019

قبل أسبوعين ولحساب مباريات الجولة الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين ضد فريق الجندل، بصق البلايلي على لاعب الخصم.

ففي كرة مشتركة تطورت إلى اشتباك بينهما، بصق النجم الجزائري على إبراهيم ندا لاعب الجندل ليرد الأخير الأمر.

وهو ما قوبل بهجوم كبير من قبل مشجعي النادي الذي اعتبروا تصرف اللاعب غير مسئول ومهذب.

مشاهد عبثية من اللاعب تُرجمت بعشوائية في الأداء وحصيلة ضعيفة للغاية (صنع هدفًا واحدًا ولم يسجل مُطلقًا) منذ بداية الموسم.

لتخرج التقارير المصرية ونظيراتها في الجزائر، لتؤكد توصل إدارة الأهلي إلى اتفاق مع الزمالك المصري يقضي بصفقة تبادلية بطلها البلايلي.

إذ سيرغب الأهلي في التخلص من البلايلي ومشاكله، بينما يخطط كريستيان جروس للحصول على خدمات مدافع الزمالك محمود علاء.

إذ سبق وأشرف جروس على تدريب النادي المصري، ويلقى علاء ثقة كاملة تجاه المدرب السويسري.

بيد أن المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أكّد أنه لا عروض رسمية وصلت بعد من طرف الأهلي.

وأن القرار الأخير بيد المدرب ميتشو الذي سيمنح الضوء الأخضر ببيعه أو الأحمر ببقاءه.

ويتمتع رئيس الزمالك، مرتضى منصور بعلاقة طيبة مع المسئولين بالكرة السعودية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يُسهّل الصفقة بشكل كبير.