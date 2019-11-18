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“الطخيس” يتوج مسيرته بتصميم ونحت حجر الأساس لبوابة الدرعية

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      18 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

توّج النحات السعودي علي الطخيس عمره الفني الذي جاوز 40 عاماً بتصميم ونحت حجر الأساس لـ”بوابة الدرعية” حيث سيعلن الحجر ذو الأسطح الخمسة مساء غدٍ مشروع الحلم لعاصمة الدولة السعودية الأولى و”جوهرة المملكة”.

وجرى استخراج مكونات المنحوت من أرض الدرعية وهو حجر أصفر نقي خال من المسامات والتصدعات، ودرجاته اللونية متقاربة من بعضها ، وعناصره متشابهة ، وخرج العمل على هيئة طوبة مستطيلة صغيرة لها 5 أسطح يحمل الوجه الخارجي لها رموزا للدرعية ، وكُتب بشكل طولي “جوهرة المملكة” ، وتتوزع على اللبنة 6 مثلثات ترمز لحروف شعبية قديمة.

صحيفة البلاد

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