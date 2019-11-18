الإقتصاد

“التجارة” تضبط وافداً يبيع مشغولات ذهب مخالفة بعرعر

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      18 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

عرعر : البلاد

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار في أسواق الذهب بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وافدا من جنسية عربية يقوم بعملية بيع وتوزيع مشغولات المعادن الثمينة لا تحمل دمغة العلامة التجارية الخاصة بالمصنع أو المستورد إثر بلاغ باشرته الوزارة.

واشتملت المضبوطات على أكثر من 3800 قطعة ذهب تزن 26 كيلوجراما 

كما ضبطت مستندات تثبت قيامه بعملية البيع والتوزيع.

وتمت إحالة عينات من المضبوطات للفحص بمختبرات متخصصة للتحقق من جودة العيار

واستدعت الوزارة كافة أطراف القضية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة

ومن ثم لجنة الفصل لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

صحيفة البلاد

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