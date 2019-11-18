“التجارة” تضبط وافداً يبيع مشغولات ذهب مخالفة بعرعر

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار في أسواق الذهب بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وافدا من جنسية عربية يقوم بعملية بيع وتوزيع مشغولات المعادن الثمينة لا تحمل دمغة العلامة التجارية الخاصة بالمصنع أو المستورد إثر بلاغ باشرته الوزارة.
واشتملت المضبوطات على أكثر من 3800 قطعة ذهب تزن 26 كيلوجراما
كما ضبطت مستندات تثبت قيامه بعملية البيع والتوزيع.
وتمت إحالة عينات من المضبوطات للفحص بمختبرات متخصصة للتحقق من جودة العيار
واستدعت الوزارة كافة أطراف القضية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة
ومن ثم لجنة الفصل لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.