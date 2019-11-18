الإيرانيون يتصدون للحرس الثوري ويحرقون مراكز القمع

طهران – وكالات

تصدى المواطنون والشبان المنتفضون في مختلف المدن الإيرانية لهجمات قوات الحرس الثوي وأشعلوا النار في مراكز القمع والنهب للنظام بما في ذلك قواعد البسيج والمصارف الحكومية وعجلات قوات القمع.

وأفادت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن المنتفضين في عدد من المدن ومنها كرج، أشعلوا النار في مركز لشرطة المرور وجميع العجلات فيها بالإضافة إلى 15 مصرفًا حكوميًا.

وفي ”عظميه“ في كرج، أطفأ سائقو المركبات عجلاتهم في الشوارع وهم يهتفون «الضغط كسر ظهورنا» و«اخجل يا روحاني، واترك جيوبنا». وفي العاصمة طهران، أغلق أصحاب المتاجر في مجمع ”أمين“ التجاري متاجرهم تضامنًا مع المنتفضين. وفي رباط كريم جنوبي طهران، أضرم المواطنون النار في محطة ”قائم“ للوقود.

وفي سلطان آباد، أحرق المواطنون الغاضبون مبنى البلدية ومصرفا حكوميًا. وفي شيراز أحرق المواطنون مخفر ”كل دشت“ بمعالي آباد وأغلقوا الطريق السريع المنتهي بالمدينة بتفريغ شاحنة من الأسمنت.

كما تظاهر المواطنون في سنندج غربي إيران ن وهم يرددون ”لا تخافوا نحن كلنا معًا“. وفي تبريز تستمر مواجهات واسعة النطاق بين الشبان المنتفضين والقوات القمعية.