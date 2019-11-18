أمين العاصمة المقدسة يطلق مبادرة “ناظر”

مكة المكرمة : واس

أطلق معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم، مبادرة “ناظر” الموجهة لنُظّار الأوقاف لتسهيل إجراءات معاملات الأوقاف بالأمانة وتسهيل مهامهم وإعطائهم امتيازات خاصة عن غيرهم من فئات العملاء والمستفيدين، وذلك للأهمية العظيمة للأوقاف ودعم مسيرة الأعمال الخيرية والتكافل الاجتماعي.

وأوضح مدير الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني أن مبادرة “ناظر” هي إحدى مبادرات خدمة العملاء بالأمانة والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وذلك من خلال حزمة من التسهيلات التي قدمتها الأمانة لنُظّار الأوقاف لمتابعة أمور الأوقاف العامة وإدارة شؤونها وفقاً للأنظمة والتعليمات.

وأشار حلواني إلى أنه تم استحداث بطاقة خاصة تُعطى لناظر الوقف للتعريف به في أروقه الأمانة ولتمكينه من الحصول على امتيازات خاصة، ومنها الاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي خدمة العملاء، إضافة إلى تخصيص موقف لحامل البطاقة, فضلاً عن أنهاء كافة إجراءات المعاملات عن بُعد في حال عدم الحضور، مبيناً آلية الحصول على البطاقة وذلك عن طريق الحضور لمقر خدمة العملاء وتوفير كافة البيانات المطلوبة، مؤكداً أن الفئة المستحقة للبطاقة هم نُظّار الأوقاف الرسميين الذي يملكون صكوكاً شرعية أو المنتخبين من مجلس النظارة.