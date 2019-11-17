مهرجان الزهور الأول بالعوامية يواصل فعالياته

القطيف – البلاد

يواصل مهرجان الزهور الأول الذي تنظمه بلدية محافظة القطيف بمشروع وسط العوامية, فعالياته وسط تزايد أعداد الزوار الذين حرصوا على مشاهدة ما يقدمه من تنوع في الفعاليات، حيث يحتوي على أكثر من نصف مليون زهرة طبيعية موسمية متنوعة، أعدتها البلدية لتشكل لوحة جمالية يتنفسها أهالي المحافظة وزوارها.

وشهدت ساحة المهرجان أعدادا متزايدة من العائلات الذين شاركوا في هذا الكرنفال الاجتماعي الترفيهي، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجانب الزهور والنباتات المتنوعة، فيما حرصت اللجنة المنظمة على أن تتناسب الفقرات والأنشطة المقدمة مع جميع شرائح المجتمع،

وأفاد مساعد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس ناصر آل ظفر ، أن المهرجان يهدف إلى توعية الزوار بأنواع الزهور وأهمية المحافظة عليها والعناية بالحدائق والمنتزهات والمرافق العامة، وترسيخ السلوكيات السليمة لحماية البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري ،ونافذة بيع للأسر المنتجة، والتعريف بمنتجاتهم، وتنوع مشاركتهم بالعديد من المأكولات الشعبية والحرف اليدوية.