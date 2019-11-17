شراكة استراتيجية للتدريب في مجال سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بالمملكة

البلاد : متابعات

وقع مركز التعليم التنفيذي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT Executive Education) و مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد (Council of Supply Chain Management Professional, CSCMP) شراكة استراتيجية لتدريب المديرين التنفيذيين والممارسين والطلاب في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

وسيقدم مركز التعليم التنفيذي برامج CSCMP في تخطيط الطلب ، وإدارة التوريد والمشتريات ، وإدارة المخزون ، وعمليات التخزين ، وعمليات النقل ، وعمليات التصنيع والخدمات ، وعمليات خدمة العملاء ، وفي مبادئ إدارة سلسلة التوريد.

وتم توقيع الشراكة في المقرالرئيسي ل CSCMP في لومبارد ، إلينوي من قبل الدكتورعامر ضياء ، المدير العام لمركز التعليم التنفيذي في UBT ، وريك بلاجسين ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ CSCMP ، إلى جانب نيكول مومفورد, نائب رئيس CSCMP، ومسؤولة التسويق والشراكات والتعليم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جامعة الأعمال والتكنولوجيا مهند عبدالله دحلان جامعة الاعمال والتكنولوجيا (UBT) تعتبر سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية صناعة كبرى في مستقبل المملكة العربية السعودية. من خلال دورها الريادي في التعليم في هذا المجال، قدم UBT أول برنامج للطلاب الجامعيين في إدارة سلسلة التوريد منذ عدة سنوات ، وأطلق مؤخرًا برنامج الماجستير في العلوم في إدارة سلسلة التوريد لزيادة تزويد المهنيين بالمهارات والتكتيكات والنظريات المتقدمة للصناعة .علاوة على ذلك

وأشار إلى أن الدافع وراء الشراكة مع CSCMP ذو المستوى العالمي هو الطلب الهائل من المديرين التنفيذيين والممارسين على جميع المستويات الإدارية في مجالات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. موضحا أنه سيتم استثمار أكثر من 130 مليار ريال سعودي في هذا القطاع في السنوات القادمة ،بالإضافة إلى توفير حوالي 10000 فرصة عمل في المنطقة الغربية وحدها بعد الإعلان عن أكبر منطقة لوجستية في البلاد بجدة ، وتوسيع أكثر من 2.3 مليون متر مربع

وأضاف أنه من المقرر أن تخدم كمركز عالمي آخر. لذا تخطط UBT لإقامة شراكة مع الشركات لتوفير برامج تدريب احترافية لقوتها العاملة ومواءمتها مع احتياجات السوق المستقبلية لسلسلة التوريد وصناعة الخدمات اللوجستية”.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة CSCMP ، ريك بلاسين, إن CSCMP” هي جمعية مهنية عالمية بارزة مكرسة للنهوض بالبحث والمعرفة حول إدارة سلسلة التوريد ونشرها. مشيراً إلى أنهم يقومون بتوصيل وتثقيف وتطوير المتخصصين في سلسلة التوريد في العالم عن طريق توفير المعلومات الأكثر صلة وذات مغزى لأعضائنا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف تعتبر شهادات SCPro ™ الخاصة بنا مثالية في مجالنا اليوم. وتابع “هذه الشراكة مع UBT تمكننا من أن نكون المزود الحصري لسلسلة التوريد والتعليم اللوجستي لمزيد من المهنيين في السوق السعودية المتوسعة للوجستيات ومواهب سلسلة التوريد “.