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خادم الحرمين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      17 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود شكره لوزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ولمنسوبي وزارة العدل إثر اطلاعه -حفظه الله- على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني النصف السنوي لعام 2019م الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزا الوزارة “محكمة بلا ورق” و”وكالة بدون زيارة”

وقال الملك المفدى في برقية الشكر الموجهة لوزير العدل: “إننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز”.

صحيفة البلاد

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