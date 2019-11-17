إعادة تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالشرقية

البلاد : واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قراراً بإعادة تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة .

وأوضح الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة أن قرار سموه بإعادة تشكيل اللجنة يأتي دعماً للمشروع بالكفاءات العلمية والإدارية التي ستسهم بمشيئة الله في مواصلة النجاحات التي يحققها المشروع، بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من سمو أمير المنطقة الشرقية، مبيناً أن المشروع سيواصل العمل على تعزيز ثقافة الخدمة المتميزة، وتفعيل مختلف الشراكات التي وقعها المشروع منذ انطلاقته قبل قرابة 10 أعوام.

وتضمن قرار سمو أمير المنطقة الشرقية، تعيين محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من : مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ومدير معهد الإدارة بالمنطقة الدكتور محمد باجنيد، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور خالد بن محمد الفلاح، والدكتورة حصة العتيبي، والمهندس عبدالرحمن المنصور رئيس المجلس السعودي للجودة سابقاً، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني الدكتور صالح الحميدان، وكبير مهندسي أرامكو السعودية المهندس جار الله البقعاوي، ومدير جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، وفوزية المريخي، والمهندس فهد الخيال، وعميد التطوير وضمان الجودة بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور مقبل العيدان.

وكان مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين قد انطلق في عام 2009م، وذلك من أجل تقديم خدمة القياس الدوري لرضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحقيق رضاهم، وتعزيز مشاركة المستفيدين في تطوير حلول مشكلات ومعوقات تقديم خدمات متميزة في الأجهزة الحكومية بالمنطقة، عبر عدد من البرامج والمبادرات القائمة وفق أحدث تطبيقات قياس رضا المستفيدين، وذلك سعياً للمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية.