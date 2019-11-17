“أرامكو” تحصر عملية الطرح داخل السعودية ودول الخليج

البلاد : متابعات

قررت شركة أرامكو السعودية، بالتشاور مع المساهم البائع، حصر عملية الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها على المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الشركة، من خلال نشرة إصدار تكميلية، أنه يضاف إلى ذلك الطلبات التي ترد إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

وأشارت إلى أنه وفقاً لهذا القرار تم حذف وكيل التسوية الدولي والمستشارين القانونيين الدوليين في فقرة إشعار المهم، ووصف مستشاري الشركة وقسم المصطلحات.

كما تم حذف أية إشارة إلى تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، أو قوانين الأوراق المالية إلى دولة أخرى غير المملكة أو طرح وبيع أسهم الطرح خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلق اليوم الأحد 17 نوفمبر، اكتتاب أرامكو السعودية، ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل.

وأعلنت أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن النطاق السعري للاكتتاب بالطرح العام الأولي للشركة.

كما أعلنت الشركة عن حجم الطرح العام الأولي، والذي تم تحديده بنحو 1.5 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة.