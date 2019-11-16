وزير التجارة يرعى ملتقى الامتياز التجاري.. الاثنين

الرياض : واس

يرعى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ملتقى الامتياز التجاري 2019، الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بلجنة الامتياز التجاري الاثنين المقبل، بمقر الغرفة الرئيس بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع.

كما يتضمن الملتقى معرضاً للمنشآت والعلاقات التجارية الوطنية المانحة للامتياز التجاري.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، أن هذه الرعاية تؤكد الاهتمام بدعم الاستثمار عبر نظام الامتياز التجاري الذي صدر نظامه مؤخراً، مما يعزز بيئة الاستثمار ويمكن رواد ورائدات الاعمال من تأسيس مشاريع ناجحة.

من جهته قال رئيس لجنة الامتياز التجاري بالغرفة محمد المعجل، إن الملتقى يهدف إلى تحفيز المنشآت السعودية والعلامات المحلية للتحول للعمل بنظام الامتياز التجاري، مبيناً أن السوق المحلي مازال يحتاج إلى مزيد من المشاريع في هذا القطاع، ولذلك تعد الفرصة الحالية سانحة للمانح والممنوح خاصةً عقب صدور قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالموافقة على نظام الامتياز التجاري، الذي بدوره سينظم القطاع ويضمن حقوق الأطراف كافة.

وبين المعجل، أن الملتقى يعد فرصة جيدة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع والإشكاليات التي تواجه المانح والممنوح من حيث اشتراطات “الفرنشايز” وغيرها، وكذلك تثقيف المجتمع بأهمية القطاع وكيف يسهم في الناتج الوطني، بالإضافة إلى التعريف بكيفية تحويل أصحاب المشاريع إلى نظام “الفرنشايز”.

وأوضح المعجل، أن الملتقى سيتطرق أيضاً إلى نظام الامتياز التجاري الجديد، من حيث توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، وكيفية استفادة جميع الأطراف من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

ووجه رئيس لجنة الامتياز التجاري، الدعوة إلى جميع رجال الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لحضور الملتقى والاستفادة من هذا القطاع المهم في سوق العمل.