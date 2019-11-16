فيديو: إشارة مثيرة للجدل من ميسي لمدرب البرازيل

مشهد غير معتاد من ميسي

أثار ليونيل ميسي الجدل خلال المباراة الودية لمنتخب بلاده الأرجنتين ضد البرزايل أمس الجمعة.

وقاد ميسي راقصي التانجو إلى فوز مستحق بهدف نظيف من توقيعه عند الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وخلال مجريات المباراة طالب مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، من الحكم منح ميسي بطاقة صفراء بسبب تدخله على ويليان.

فما كان نجم برشلونة إلا أن اقترب من تيتي وطالبه بغلق فمه بإشارة اليد وقال له “اخرس”.

“لقد استحق بطاقة صفراء، وقد طالبت بذلك، أخبرني بأن أطبق فمي وأسكت وبالمثل قلت له”.. تيتي عن واقعته مع ميسي.

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Thiago Silva pistola com Messi: "Um dos caras mais admirados do futebol mandar um treinador calar a boca, por mais que você tenha rivalidade, a educação tem que estar em primeiro lugar" Leia a entrevista indignada de Thiago Silva https://t.co/HYj6xR7Www pic.twitter.com/64xfc4LE75 — globoesportecom (@globoesportecom) November 16, 2019