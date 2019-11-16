الرياضة

مشهد غير معتاد من ميسي

فيديو: إشارة مثيرة للجدل من ميسي لمدرب البرازيل

محمد ابو الوفاaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      16 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أثار ليونيل ميسي الجدل خلال المباراة الودية لمنتخب بلاده الأرجنتين ضد البرزايل أمس الجمعة.

وقاد ميسي راقصي التانجو إلى فوز مستحق بهدف نظيف من توقيعه عند الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وخلال مجريات المباراة طالب مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، من الحكم منح ميسي بطاقة صفراء بسبب تدخله على ويليان.

فما كان نجم برشلونة إلا أن اقترب من تيتي وطالبه بغلق فمه بإشارة اليد وقال له “اخرس”.

“لقد استحق بطاقة صفراء، وقد طالبت بذلك، أخبرني بأن أطبق فمي وأسكت وبالمثل قلت له”.. تيتي عن واقعته مع ميسي.

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محمد ابو الوفا

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