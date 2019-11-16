غداً.. انطلاق الاكتتاب في أرامكو وإعلان النطاق السعري للسهم

البلاد : متابعات

وسط ترقب كبير من المستثمرين ، يعلن غدا (الأحد) النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم “أرامكو” عملاق النفط السعودي يعقبه اكتتاب الأفراد والشركات والمؤسسات.

وكانت أرامكو أعلنت نشرة الإصدار الخاصة بالطرح السبت الماضي، وبينت أن فترة الطرح وبناء سجل الأوامر تبدأ اعتباراً من 17 نوفمبر وتنتهي في 4 ديسمبر، فيما يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في 5 ديسمبر المقبل.

في الأثناء ، أكدت وكالة “ستاندارد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إن إدراج عملاق النفط السعودي “أرامكو”، في سوق الأسهم المحلية، سيساعد على تقوية صافي مركز أصول الحكومة.

وأوضحت الوكالة أن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة في المدى الطويل؛ وفقاً لوكالة أنباء “رويترز”.

وأشارت ستاندارد آند بورز في مذكرة إلى أن الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة، مما قد يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للبلد والبالغ 72.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابعت: “في حالة استغلالها استغلالاً مثمراً فإننا نعتقد أن الأصول قد تساعد أيضاً في صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاث سنوات.”