خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكم طريقة عمل مقبلات البيض مع الجمبرى وصفة سهلة وسريعة ومناسبة للحفلات والعزائم
المقادير اللازمة
للجمبري
جمبرى منظف ومقشر
ملح وفلفل إسود
ملعقة كبيرة بهارات سمك
فتات خبز ياباني
طحين
بيض مخفوق
زيت للقلي
للبيض
بيض مسلوق
4 ملعقة كبيرة مايونيز
ملعقة كبيرة مسطردة
200 جرام جبن كريمى بدون ملح
قليل من الثوم المعمر للتزيين
طريقة العمل
نبدأ أولاً بتحضير البيض
نقوم بتقشير البيض
يقسم نصفين
نقوم بنزع الصفار منه
ثم يطحن الصفار مع المايونيز والمسطردة حتى نحصل على قوام كريمى ناعم
يمزج الخليط مع الجبن الكريمى ويخفق جيداً بمضرب يدوى حتى يصبح ناعم تماماً
يترك المزيج بالثلاجة ليبرد
ثم نبدأ بعمل الجمبرى
يتبل الطحين ببهارات السمك
يتبل الجمبرى بقليل من بهارات السمك أيضاً بالإضافة للملح والفلفل الإسود
يخلط الجمبرى مع الطحين حتى يتغطى جيداً به
ثم يوضع بالبيض المخفوق
ثم بفتات الخبز اليابانى حتى يتغطى جيداً
يقلى الجمبرى فى الزيت الساخن حتى يصبح ذهبى اللون تماماً
يخرج من الزيت ويصفى من الزيت
نحضر البيض وخليط الجبن
نقوم بوضع خليط الجبن فى كيس الحلوانى
ثم يشكل وردات من الجبن داخل كل نصف حبة من البيض
ثم توضع حبة من الجمبرى فوق خليط الجبن
تزين حبات البيض بالقليل من الثوم المعمر المفروم
ثم يقدم طبق المقبلات