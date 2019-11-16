صحة و عافية

طريقة عمل مقبلات البيض بالجمبري

نيفين عباسaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      16 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل مقبلات البيض مع الجمبرى وصفة سهلة وسريعة ومناسبة للحفلات والعزائم

المقادير اللازمة

للجمبري

جمبرى منظف ومقشر

ملح وفلفل إسود

ملعقة كبيرة بهارات سمك

فتات خبز ياباني

طحين

بيض مخفوق

زيت للقلي

للبيض

بيض مسلوق

4 ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة كبيرة مسطردة

200 جرام جبن كريمى بدون ملح

قليل من الثوم المعمر للتزيين

طريقة العمل

نبدأ أولاً بتحضير البيض

نقوم بتقشير البيض

يقسم نصفين

نقوم بنزع الصفار منه

ثم يطحن الصفار مع المايونيز والمسطردة حتى نحصل على قوام كريمى ناعم

يمزج الخليط مع الجبن الكريمى ويخفق جيداً بمضرب يدوى حتى يصبح ناعم تماماً

يترك المزيج بالثلاجة ليبرد

ثم نبدأ بعمل الجمبرى

يتبل الطحين ببهارات السمك

يتبل الجمبرى بقليل من بهارات السمك أيضاً بالإضافة للملح والفلفل الإسود

يخلط الجمبرى مع الطحين حتى يتغطى جيداً به

ثم يوضع بالبيض المخفوق

ثم بفتات الخبز اليابانى حتى يتغطى جيداً

يقلى الجمبرى فى الزيت الساخن حتى يصبح ذهبى اللون تماماً

يخرج من الزيت ويصفى من الزيت

نحضر البيض وخليط الجبن

نقوم بوضع خليط الجبن فى كيس الحلوانى

ثم يشكل وردات من الجبن داخل كل نصف حبة من البيض

ثم توضع حبة من الجمبرى فوق خليط الجبن

تزين حبات البيض بالقليل من الثوم المعمر المفروم

ثم يقدم طبق المقبلات

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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