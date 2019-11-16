المملكة تستضيف نهائي كأس العالم لقفز الحواجز 2024

البلاد : متابعات

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية اليوم السبت 16 نوفمبر 2019، اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024.

ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بهذه الاستضافة، وقال في تصريح صحفي: “إن استضافة المملكة لهذه الأحداث الرياضية العالمية، دليل على الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به رياضتنا من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله ـ”.

وأضاف سموه: “إن نجاح كل هذه الأحداث وإظهارها بما يجب أن تكون عليه من حسن إدارة وتنظيم، يعود ـ ولله الحمد ـ إلى فضل الله وتوفيقه، ثم للقدرات التي يتميز بها ويمتلكها شباب وشابات هذا الوطن الغالي”.