المحليات

إخضاع حافلات النقل التعليمي للصيانة والفحص الدوري

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      16 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
الرياض : واس
أكدت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، إخضاع حافلات نقل الطلاب والطالبات لعمليات الفحص الدوري وإجراء الصيانة اللازمة، مع استبعاد الحافلات المخالفة للشروط المحددة.
ويقوم مشرفو ومراقبو شركة تطوير الذراع التنفيذي لوزارة التعليم بمتابعة أعمال الصيانة الدورية التي يتولى تنفيذها المتعهدون، حسب المنصوص عليه في عقود التشغيل.
وأوضحت في هذا الصدد إجراء الصيانة والفحص الكامل خلال إجازة هذا الأسبوع لعدد 112 حافلة بمنطقة طبرجل، حيث تمت أعمال الصيانة في الورش والكراجات التابعة للمتعهد في المنطقة, وذلك بهدف ضمان تقديم خدمة نقل تعليمي آمن ومريح للطلبة, كما تجرى عملية الفحص والمعالجة في مختلف مناطق المملكة.
وثمنت الشركة حرص المتعهدين على تنفيذ كامل بنود التعاقد، ورصد ذلك من خلال المتابعة اليومية والرفع بالتقارير الأسبوعية للأداء من أجل تلافي القصور وضمان جودة الخدمة.
صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *