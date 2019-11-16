أمير الرياض يؤدي الصلاة على الأمير تركي ووالدة الأمير سلطان

الرياض : واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض – عقب صلاة العصر اليوم – صلاة الميت على صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي – رحمهما الله – ، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وأبناء الفقيدة أصحاب السمو الأمراء ( سلطان وبندر ) ، وأبناء الفقيد أصحاب السمو الأمراء ( فيصل وبندر وخالد وعبدالله وفهد ) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.