حادث رهيب.. رضيعة تلقى حتفها بمكيف الهواء!

حادث رهيب وفريد من نوعه في كندا، لقيت بسببه رضيعة حتفها في كندا، بعد أن سقط فوق راسها مكيف هواء.

وبحسب “سكاي نيوز”، جاءت ملابسات الوفاة المأساوية بسقوط مكيف هواء من ارتفاع شاهق، على عربة الطفلة الصغيرة.

ووفقا لشرطة مدينة تورونتو الكندية فإن الحادث وقع بمنطقة “سكاربورو”، عندما كانت والدة الطفلة وأطفالها الثلاثة يستعدون لدخول المجمع السكني، حيث يقطنون.

وأكدت الشرطة أن وحدة المكيف الهوائي سقطت على عربة الطفلة الصغيرة، قادمة من شقة في الطابق الثامن.

وجرى نقل كريستال ميروغو على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها مساء اليوم نفسه، في حدود الساعة الحادية عشرة.

وذكرت “ديلي ميل” أن شقيقي ميروغو (تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات) كانا شاهدين على حادث الوفاة وتعرضا لصدمة كبيرة.

وقالت عائلة الضحية “فقدنا طفلتنا كريستال الثمينة.. نحن مدمرون.. نشكر كل من حاول مساندتنا ودعمنا خلال هذه المحنة”.

وجرى فتح تحقيق من طرف الشرطة، حيث سيتم الاستماع لإفادات الشهود ومعاينة كاميرات المراقبة، لمعرفة سبب سقوط المكيف الهوائي.