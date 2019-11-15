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الجبير يبحث مع وزير خارجية إيطاليا تعزيز العلاقات الثنائية

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      15 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

روما : واس

استقبل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.

صحيفة البلاد

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