احترس من القهوة في الصباح.. وهذا هو البديل الصحي!

ربما انت ولأسباب لها وجاهتها تعودت على شرب القهوة صباحا أو في بداية يومك لطرد النعاس و التركيز .

لكن، وبحسب “سكاي نيوز”، فإن هذه العادة ليست آمنة دائما، بل إنها قد تسبب اضطرابات صحية خطيرة.

وينصح الأطباء من يعاني الصداع المزمن أو حرقة المعدة، بتفادي شرب البن في بداية النهار بحثا عن التركيز .

ويقول الباحث في مركز “أولجي” الكوري الجنوبي للطب، كيم بيونغ كون، إنها تحدث تأثيرا شبيها بالمسكنات في جسم الإنسان، بالنظر إلى ما تحتويه من كافيين.

لكن المشروب العالمي الشهير يسبب ضعفا في آليات مقاومة الجسم للألم مع مرور الوقت.

ويحصل هذا التأثير السيء لدى من يعانون الصداع المزمن، وبالتالي، فهم مدعوون إلى تفادي شرب البن في الصباح، لأن من شأن ذلك أن يفاقم وضعهم الصحي.

ويوضح الأكاديمي كان جاي هيونغ، وهو باحث في مركز “سامسونغ” الطبي، أن القهوة تحدث تأثيرا منبها لدى الإنسان، لكنها تعمل في الوقت نفسه على تحفيز إفراز أحماض المعدة.

وينصح الباحث من يعانون حرقة المعدة، بألا يبدؤوا نهارهم بشرب البن، ويوصيهم بأن يعوضوها باحتساء الشاي أو الماء الفاتر.