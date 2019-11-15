اتفاقية تعاون بين النيابة العامة والصحة

الرياض – البلاد

وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة , بمقر النيابة العامة بالرياض أمس اتفاقية ” تعاون مشترك ” , وذلك حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بناء بين النيابة العامة ووزارة الصحة ، وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العمل بينهما ، وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر ، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي لكل منهما.

وجاء توقيع اتفاقية التعاون في عدة مجالات تتمحور في تطوير إجراءات الضبط والاستدلال , وتحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها , والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية ، كما تم عقد اتفاقية تدريب مشتركة بين الطرفين, والربط الالكتروني وتسريع عملية التعاون التقني , بالإضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط ادخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.