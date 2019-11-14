صحة و عافية متابعات

8 نصائح لتعزيز نمو خلايا المخ

فرناس حفظيaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      14 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية إمكانية إنتاج خلايا دماغية جديدة مع تقدم السن بعكس ما كان معتقد أن نمو الدماغ يتوقف عند سن معينة، وذلك في حال توافر الظروف الملائمة .

 واذا اتبعت عزيزي القارئ هذه النصائح فسوف تعزز من نمو وعمل الخلايا العصبية بالمخ وهي عملية تتحول فيها الخلايا الجذعية العصبية إلى خلايا عصبية ناضجة ، لكن الشيخوخة والتقدم ي العمر يلعبان دورا هاما في توقف نمو هذه الخلايا.

وتساعد هذه العادات على الاستمرار بنمو الخلايا والحفاظ على صحة المخ مدى الحياة ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

1/ تناول الطعام الصحي.

2/ تجنب الأطعمة التي تحتوي على زيوت ودهون مهدرجة.

3/ تناول الشيكولاتة الداكنة.

4/الحصول على قسط كاف من النوم.

5/ الصوم قدر الإمكان.

6/ ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا، وخصوصا  ممارسة رياضة التأمل أو اليوجا.

7/ السفر والترحال.

8/ تناول عصير الكركم.

vernas hefzy

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