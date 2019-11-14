كورتوا: اتعرض للانتقادات لأنني أحد أفضل حراس المرمى في العالم

قال حارس مرمى ريال مدريد ثييبو كورتوا إنه يتعرض للانتقادات لأنه يعتبر أحد أفضل حراس المرمى في العالم على حد وصفه.

وتحدث الحارس الدولي البلجيكي قُبيل المباراة المرتقبة لمنتخب بلاده ضد روسيا بتصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

ويحل المنتخب البلجيكي على نظيره الروسي في إطار الجولة قبل الأخيرة من التصفيات مساء السبت القادم.

تتصدر بلجيكا المجموعة التاسعة بـ 24 نقطة بينما تحل روسيا في الوصافة بـ 21.

“لا اهتم بالصحافة، فقط اهتم بما يقوله لي المدرب وزملائي”، هكذا بدأ كورتوا حديثه.

➡️ Courtois: "Me critican porque soy uno de los mejores del mundo"

🎙️ El portero del Real Madrid compareció en rueda de prensa en la concentración con Bélgicahttps://t.co/Ycrb0yixE2 — Diario AS (@diarioas) November 14, 2019

وأضاف “ليس لديّ شك في قدراتي، أنا واحد من أفضل حراس العالم ولهذا السبب ينتقدونني”.

وأردف “لا أحرك ساكنًا تجاه تلك الأمور، لقد قمت بتصديات مذهلة ضد سيلتا فيجو وإشبيلية وأتلتيكو مدريد”.

وواصل “حاليًا ألعب على مستوى جيد، ولقد حققت انطلاقة جيدة للموسم، ينبغي أن أكمل على هذا المنوال”.

عن علاقته بمدربه زين الدين زيدان، قال كورتوا..

“لقد أخبرني زيدان أنني سأستمر كخيار أول في مركز الحراسة، وطالبني بالمزيد من التركيز، إنه يؤمن بي”.

“قضيت أوقاتًا رائعة في أتليتكو مدريد وفي تشيلسي، مع ريال مدريد اعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام”.

وعندما سُئل عمّا إذا كان يُفضّل الفوز أو الخروج بشباك نظيفة، أوضح كورتوا..

“على الرغم من كوني حارس مرمى، فإنه بالنسبة لي أفضل الفوز 4-3 على التعادل 0-0 وتحقيق كلين شيت”.