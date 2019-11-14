طيران أديل يضيف ثلاث وجهات جديدة إلى حائل وينبع والطائف

جدة : البلاد

أضافت شركة “طيران أديل” ثلاث وجهات سفر داخلية جديدة (حائل, ينبع, الطائف)، فيما دخلت ثلاث طائرات مؤخراً إلى أسطول الشركة الحالي ليزيد حجم الشركة من (11) طائرة إلى (14) طائرة حديثة, وبذلك ترتفع معه عدد المحطات الداخلية من (8) محطات إلى (11) محطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل، كون كورفاتيس،”: بحلول الأول من ديسمبر المقبل، ستضيف الشركة (20) رحلة إلى جدول تشغيل رحلات الشركة اليومية، وسيقفز إجمالي عدد رحلات الشركة إلى ما يقارب (100) رحلة يومياً.

وأفاد رفياتس أن تسيير الوجهات الجديدة في مرحلتها الأولى، رحلة يومية من الرياض لكلاً من حائل وينبع، ورحلة يومية من الدمام لكلاً من ينبع والطائف، مشيرًا إلى أن عروض الأسعار المخصصة للوجهات الجديدة بدأ فتحها وتداولها من اليوم، وذلك عبر زيارة موقع طيرن أديل الالكتروني www.flyadeal.com.