الإقتصاد

طيران أديل يضيف ثلاث وجهات جديدة إلى حائل وينبع والطائف

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      14 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أضافت شركة “طيران أديل” ثلاث وجهات سفر داخلية جديدة (حائل, ينبع, الطائف)، فيما دخلت ثلاث طائرات مؤخراً إلى أسطول الشركة الحالي ليزيد حجم الشركة من (11) طائرة إلى (14) طائرة حديثة, وبذلك ترتفع معه عدد المحطات الداخلية من (8) محطات إلى (11) محطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل، كون كورفاتيس،”: بحلول الأول من ديسمبر المقبل، ستضيف الشركة (20) رحلة إلى جدول تشغيل رحلات الشركة اليومية، وسيقفز إجمالي عدد رحلات الشركة إلى ما يقارب (100) رحلة يومياً.

وأفاد رفياتس أن تسيير الوجهات الجديدة في مرحلتها الأولى، رحلة يومية من الرياض لكلاً من حائل وينبع، ورحلة يومية من الدمام لكلاً من ينبع والطائف، مشيرًا إلى أن عروض الأسعار المخصصة للوجهات الجديدة بدأ فتحها وتداولها من اليوم، وذلك عبر زيارة موقع طيرن أديل الالكتروني www.flyadeal.com.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *