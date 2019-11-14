ضيق التنفس وصعوبة البلع.. أبرز أعراض الإصابة بالغدة الدرقية

الأعراض:

ليس كل تضخم الغدة الدرقية له علامات وأعراض وعند حدوث الأعراض قد تشمل:

ظهور تضخم عند قاع العنق والذي يكون واضحا خاصة عند الحلاقة أو عند وضع ماكياج.

أحساس بضيق في الحلق.

سعال.

بحة في الصوت.

صعوبة في البلع.

صعوبة في التنفس.

هناك عدد من العوامل التي تسبب تضخم الغدة الدرقية ومن الأكثر شيوعا هي:

نقص اليود.

مرض جريفز (graves).

مرض هاشيموت (hashimoto).

تضخم متعدد العقد multinodular.

العقد الأحادية solitary thyroid nodules.

سرطان الغدة الدرقية.

الحمل.

التهاب الغدة الدرقية.

علاج تضخم الغدة الدرقية:

يعتمد علاج تضخم الغدة الدرقية على حجم الإصابة وعلى الأعراض والأسباب فالتضخم البسيط الغير ملحوظ عادة لا يسبب مشاكل ولا يحتاج للعلاج ويكتفي الطبيب بمراقبة تطور الحالة لدى المصاب.

يوجد ثلاث طرق لعلاج تضخم الغدة: