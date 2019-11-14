ضيق التنفس وصعوبة البلع.. أبرز أعراض الإصابة بالغدة الدرقية

يشعر الكثير من الأشخاص بصعوبة في البلع ،وضيق التنفس والسعال أحيانا ،ويظن انه ربما مصاب بإجهاد أو نزلة برد ،ولكن تتشابه الأعراض العامة مع أعراض الاصابة بمرض تضخم الغدة الدرقية ،ونقدم لكم فيما يلي أعراض الاصابة بالمرض وكيفية التعامل معه.
يعتبر السبب الأكثر شيوعا في تضخم الغدة الدرقية هو نقص اليود في الغذاء ،وفي كثير من الأحيان يحدث تضخم الغدة الدرقية نتيجة لقلة أو زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية أو نمو العقد على الغدة نفسها.
الأعراض:
ليس كل تضخم الغدة الدرقية له علامات وأعراض وعند حدوث الأعراض قد تشمل:
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ظهور تضخم عند قاع العنق والذي يكون واضحا خاصة عند الحلاقة أو عند وضع ماكياج.
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أحساس بضيق في الحلق.
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سعال.
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بحة في الصوت.
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صعوبة في البلع.
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صعوبة في التنفس.
هناك عدد من العوامل التي تسبب تضخم الغدة الدرقية ومن الأكثر شيوعا هي:
- نقص اليود.
- مرض جريفز (graves).
- مرض هاشيموت (hashimoto).
- تضخم متعدد العقد multinodular.
- العقد الأحادية solitary thyroid nodules.
- سرطان الغدة الدرقية.
- الحمل.
- التهاب الغدة الدرقية.
علاج تضخم الغدة الدرقية:
يعتمد علاج تضخم الغدة الدرقية على حجم الإصابة وعلى الأعراض والأسباب فالتضخم البسيط الغير ملحوظ عادة لا يسبب مشاكل ولا يحتاج للعلاج ويكتفي الطبيب بمراقبة تطور الحالة لدى المصاب.
يوجد ثلاث طرق لعلاج تضخم الغدة:
الأدوية:
إذا كان الشخص يعاني من قصور في الغدة الدرقية فان استخدام هرمون levothyroxine يعوض النقص ويخفف من أعراض قصور الغدة وأيضا يبطأ من تحفيز الغدة النخامية للغدة الدرقية وكثير من الأحيان يقل حجم التضخم. أما إذا كان هناك التهاب بالغدة الدرقية فسوف يوصي طبيبك باستخدام الأسبرين أو الكورتيكوستيرويد لمعالجة الالتهاب.
الجراحة:
يتم استئصال كل أو جزء من الغدة الدرقية للأشخاص الذين يعانون من صعوبة بالتنفس أو البلع أو في بعض الحالات تكون عقد وتسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، الجراحة أيضا علاج لسرطان الغدة الدرقية وقد يحتاج المصاب لعلاج levothyroxine بعد الجراحة ويعتمد على الجزء المستأصل من الغدة الدرقية.
اليود المشع:
يستخدم اليود المشع في بعض الحالات لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، ويؤخذ عن طريق الفم ويصل للغدة الدرقية من خلال مجرى الدم ويسبب ضمور لخلايا الغدة الذي يؤدي إلى تقليل من حجم تضخم ، ولكن من الممكن أن يسبب اضطرابات في الغدة فلبد من استخدام علاج levothyroxine وهو ضروري على مدى الحياة.
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