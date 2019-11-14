شاهد.. رسالة مؤثرة من مسن متقاعد تثير تعاطف العالم!

رسالة مؤثرة من مسن أثارت جدلا وتعاطفا واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أوردته وكالة “سكاي نيوز”.

المسن الأمريكي المتقاعد يعاني صعوبة في الحركة، لتضيف معاناة جديدة إلى ألم المرض، ما دفعه لكتابة رسالة يطالب فيها أن يرافقه أحد.

ووفقا لما اوردته صحيفة “مترو” البريطانية، فقد ترك ليندون فلاورز (63 عاما) رسالة في صالون حلاقة بولاية ماين الأميركية.

وجاء في الرسالة: “هل يود أحد ما اصطحاب المحارب القديم المعاق من أجل تناول العشاء؟”.

وكتب في الرسالة رقم هاتفه، على أمل أن يجد أحدا يواسيه في وحدته الشديدة بالخروج معا لتناول عشاء.

ولاحظت إحدى العاملات في الصالون الرسالة وتأثرت بها.

وسارعت إلى نشرها على موقع “فيسبوك”، لتجد طريقها إلى العالم الرقمي على نطاق واسع.

وتلقى فلاورز عروضا كثيرا تدعوه إلى تناول طعام العشاء، من أفراد تأثروا برسالته حول العالم.

ويروي الرجل المسن كيف أن الوحدة زادت من ألمه، إذ يعاني فيروس التهاب الكبد الذي أصيب فيه أثناء خدمته العسكرية في فيتنام.