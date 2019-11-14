جامعة جدة تطلق الهوية البصرية وتوقع مذكرة تفاهم مع جامعة ميتشغن الأمريكية

جدة : واس

أطلق معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان, اليوم دليل الهوية البصرية للجامعة, ودشن روزنامة التدريب لمنسوبي الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي, بقاعة الجوهرة بالفيصلية, بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومسؤولي وقيادات الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة, الدكتور ماجد المرعشي, أن برامج الرزنامة التدريبية ينسجم مع رؤية المملكة 2030, ويتضمن تنفيذ (541) ساعة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين بشطري الرجال والسيدات, تحت إشراف مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك العديد من الكليات التي ستشارك في تنفيذ هذا البرنامج, ماتساهم في تطوير الإنتاجية والمخرجات في المرحلة القادمة.

من جانبه أستعرض المشرف العام على مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور نايف الزارع, رزنامة البرامج التدريبية وآلية تحديد الاحتياجات التدريبية وكيفية اختيارها, موضحاً أن عدد هذه البرامج وصل (464) برنامجا ستنفذ خلال الفصل التدريبي الثاني هذا العام بمشاركة كلية علوم وهندسة الحاسب، وكلية التربية، وكلية الأعمال،وكلية الهندسة، تحت إشراف وكالة الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة، ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، واللجنة الإشرافية لتدريب منسوبي الجامعة، ومركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وإدارة تطوير الموارد البشرية، ومعهد البحوث والاستشارات وعمادة البحث العلمي.

وأشار الدكتور الزراع بأنه سيتم لاحقاً إطلاق منصة إلكترونية للتسجيل في هذه البرامج الموجهة لكافة منسوبي الجامعة.

إلى ذلك قام معالي مدير جامعة جدة, بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ميتشغن الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور جيمس سميث, للتعاون في مجال تطوير كلية التصاميم والفنون , يهدف لتشجيع التبادل العلمي بين طلاب وأساتذة الجامعتين, ومجالات التطوير الأكاديمي والبحث والنشر العلمي لطلاب مرحلتي البكالوريوس والماجستير وتوزيع الخبرة العلمية, تلى ذلك توقيع عقود تنفيذ البرامج التدريبية مع الكليات والعمادات بجامعة جدة.