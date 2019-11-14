المحليات

القتل تعزيراً لمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      14 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك ـ واس

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، وجاء في منطوقه أنه بفضل من الله تم القبض على المدعو هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي – سعودي الجنسية -، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً،

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *