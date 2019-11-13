بلدية جنوب جدة تحبط توزيع عبوات تنظيف مقلدة

جدة- ياسر بن يوسف

أحبطت أمانة محافظة جدة ممثلةً في بلدية الجنوب الفرعية توزيع 5285 عبوة لمواد تنظيف مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية معروفة، وذلك ضمن جولات ميدانية مكثفة بحي الفضيلة.

وأفاد رئيس البلدية تركي الذوري، أن إدارته بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وقفت على موقع بحي الفضيلة، حيث ضبطت عمالة تقوم بتعبئة مواد تنظيف مجهولة المصدر في عبوات ذات علامات تجارية، ورصدت 2340 كرتونًا فارغًا، و3860 عبوة فارغة، و 1425 عبوة جاهزة للبيع، حيث تمكنت الفرق من إحباط العبوات وإتلافها قبل وصولها للأسواق المحلية.