انطلاق ملتقى الفيديو بفنون الدمام

الدمام ـ حمود الزهراني

أطلقت جمعية الثقافة والفنون في الدمام، أمس الدورة الثانية من ملتقى الفيديو آرت الدولي، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين بالفيديو آرت من المنطقة الشرقية ومن خارجها الذين يمثلون 28 دولة، ويستمر لمدة ثلاثة، وذلك في مقر الجمعية بالدمام.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون المشرف على الملتقى يوسف الحربي، أن هذا الملتقى حظي بمشاركة ٢١٨ مشاركة فنية لأكثر من ١٧٠ فنان فيديو آرت، مبيناً أن الملتقى يأتي في وقت أستحوذ فيه فن الفيديو على الكثير من الاهتمام في العالم.

وأضاف أن الملتقى يسعى إلى خلق صورة للمتلقي ليدرك مدى تطور الفنون ومستواها المعاصر، حيث يقدم الملتقى تجارب جديدة للجمهور ليتعرف على التقنيات الحديثة ومواكبة تكنولوجيا هذا الفن إضافة إلى تبادل الخبرات الجمالية والخصوصيات البصرية، مشيراً إلى أن الملتقى يشهد يومياً إقامة عددٍ من المحاضرات واستعراض التجارب الفنية في هذا الجانب.