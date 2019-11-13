اتفاقية لتفعيل التنمية بالحدود الشمالية

عرعر ـ البلاد

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس ، توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة منطقة الحدود الشمالية مثلها وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس، وفرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة ومثلها عبدالله الدهمشي. وأشاد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجمعيات المانحة بشكل عام ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بشكل خاص لما تنهض به من دور كبير في تنمية وتطوير القطاع الربحي ليلعب دوره التنموي المنشود ويسهم في معالجة المشاكل ويتصدي للقضايا التنموية بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص.

ودعا سموه لتضافر الجهود، والعمل من خلال بنود هذه الاتفاقية للتكامل مع مبادرة تنمية القطاع غير الربحي التي أطلقتها الإمارة قبل أكثر من سنة لرفع مستوى التفاعل والتنسيق في العمل المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالعمل غير ربحي والإنساني لتلمس الاحتياجات واقتراح المشروعات لتحسين نوعية الحياة لأفراد المجتمع،

مبيناً سموه أن هذه الشراكة الفاعلة ستعزز التعاون والعمل المشترك في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية والأعمال الخيرية والإنسانية والعمل على تشجيع دعم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة للأعمال الخيرية ومشروعات التنمية المجتمعية في سبيل تلبية احتياجات المجتمع. وتتضمن بنود الاتفاقية تحديد إطار التعاون والعمل المشترك للإسهام في دعم القطاع غير الربحي والأنشطة الإنسانية وتمكين الأفراد وقطاعات المجتمع المدني من تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الحدود الشمالية.

وتستهدف الاتفاقية دعم توجه الشباب للمساهمة في العمل التطوعي لتعزيز انتمائهم الوطني وزيادة مشاركتهم في المجتمع ورفع مستوى التفاعل والتنسيق في العمل المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالعمل غير ربحي والإنساني لتلمس الاحتياجات واقتراح المشروعات لتحسين نوعية الحياة لأفراد المجتمع،

وكذلك الإسهام في سد ثغرات الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي لا تغطيها مؤسسات القطاع الأول والثاني، والعمل على تقديم حلول عملية مدروسة لمعالجة القصور في هذه الخدمات. وتضمنت أهداف الاتفاقية إعداد الدراسات والاستشارات المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات في كل ما من شأنه تعزيز وتطوير العمل المشترك بين الطرفين والاستفادة من التجارب الوطنية والعالمية الرائدة في مجال العمل غير الربحي واستثمارها ونقلها للمنطقة.