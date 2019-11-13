إغلاق مستودع لتخزين الوجبات المدرسية

الإحساء – حمود الزهراني
ضبطت أمانة الاحساء ممثلة في بلدية الهفوف 5 أفراد من العمالة الوافدة المخالفين للأنظمة المهنية والصحية عمدوا إلى تحويل مسكن عاملين تابعين لإحدى الشركات الخاصة إلى مستودع لتخزين وتحضير وتوزيع الوجبات الغذائية على 15 منشأة تعليمية في الحاضرة وسط ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية , ويُعرّض تلك المواد للتلف لينعكس سلباً على استهلاكها الآدمي. وتم ضبط ومصادرة 750 كيلوغراما من الأغذية وتطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين واغلاق الموقع احترازياً ،
ويأتي ذلك ضمن خطط المتابعة الشاملة المستمرة والتي تنفذها البلديات التابعة للأمانة لدعم الجهود الرقابية ورصد مخالفي أنظمة واشتراطات الصحة العامة. ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن مخالفات الاشتراطات الصحية وكذلك إيصال ملاحظاتهم عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك الرقم المباشر “940”، الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الاجتماعية”.