“موهبة” تدرب 3 آلاف طالب وطالبة استعداداً للمسابقات الدولية للعلوم

البلاد : واس

انتظم آلاف الطلاب والطالبات من مدارس المملكة في مختلف المناطق في دورات تدريبية مكثفة أقامتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالتنسيق مع وزارة التعليم وبالتعاون مع شركاء “موهبة” الإستراتيجيين المحليين والدوليين؛ استعداداً لمشاركة الفرق السعودية في أولمبيادات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية المقبلة.

وأشارت “موهبة” إلى أن الطلاب والطالبات يتلقون التدريب في أرقى الجامعات والمدارس في المملكة، على يد نخبة متميزة من المدربين السعوديين والأجانب المتخصصين في إعداد الفرق للأولمبيادات الدولية، وتبدأ سنوياً دورة جديدة مدتها عامان لآلاف الطلاب والطالبات تُقدم على خمس مراحل، يكون خلالها تقديم تدريب نظري وعملي متخصص في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية والأحياء، وتختتم كل مرحلة باختيار أكثر الطلبة تميزاً للاستمرار في المراحل اللاحقة لبناء الفريق الذي سيمثل المملكة في الأولمبيادات الدولية للعامين المقبلين 2020 و2021م.

وبدأ 124 طالباً وطالبة من بينهم 89 طالباً و35 طالبة، من إدارات تعليم الشرقية، والأحساء، والرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وينبع، والمدينة المنورة، والطائف، وحائل، التدريب النظري في ملتقى النخبة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” الشريك الإستراتيجي لموهبة في تدريب الطلبة للمسابقات الدولية، ويستمر لمدة 10 أيام؛ بواقع 8 ساعات يومياً في كل مسار، ويعد إحدى المحطات الأساسية خلال مسيرة الطالب في الأولمبياد الدولي، ويتلقى الطلاب خلاله تدريباً متخصصاً ونوعياً على موضوعات وأسئلة متقدمة بمواد العلوم الخمسة على يد مجموعة من المدربين الوطنيين والدوليين ذوي التاريخ المشرف في إعداد الفرق الوطنية لتأهيلهم للمشاركات الدولية.

كما يخضع 20 طالباً وطالبة يمثلون فريق المملكة للعلوم لمعسكر تدريبي في الجانب العملي في كلية العلوم بجامعة الملك سعود ضمن ملتقى النخبة؛ بهدف تطوير مهاراتهم في مواد الكيمياء، والأحياء والفيزياء؛ استعداداً لخوض منافسات أولمبياد العلوم الدولي الذي يقام في مدينة فرانكفورت بألمانيا في ديسمبر 2020م، ويضم المعسكر التدريبي 11 طالباً و9 طالبات من إدارات تعليم مكة المكرمة، والرياض، وجدة، وينبع، والدمام، والأحساء، بإجمالي 96 ساعة تدريبية؛بواقع 8 ساعات يومياً، على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، للتدريب على الجانب العملي وإجراء عدد من التجارب في تخصصات الفيزياء والكيمياء والأحياء.

وأوضحت ” موهبة ” أنه سيكون بنهاية البرنامجين ترشيح عدد من الطلاب والطالبات المتميزين خلال الاختبارات في هذا التدريب، للالتحاق بملتقى الشتاء المقبل الذي يعقد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” استكمالاً لإعداد فريق المملكة للمنافسة على جوائز أولمبياد العلوم الدولي 2020.

ويبلغ عدد الدورات الأساسية التي تقيمها “موهبة” 145 دورة؛ بواقع 3 دورات للرياضيات، ودورتين لكل من الكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم، بإجمالي 27 ساعة تدريبية للدورة الواحدة على مدار 5 أيام، تنتهي باختبار يرشح المجتازين للدورة الثانية.

وتؤهل هذه الدورات الطلاب والطالبات للمشاركة في ملتقى الشتاء المركزي المقبل للترشيح للمشاركات الدولية الذي سيقام في جامعة الأميرة نورة والهيئة الملكية بالجبيل، وتعقد “موهبة” هذه الدورات بالتنسيق مع شركائها بشكل سنوي، وحصد الطلاب الذين تخرجوا خلال الأعوام السابقة 344 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، خلال المشاركات السابقة في الأولمبيادات الدولية للعلوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء والمعلوماتية.