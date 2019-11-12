مأساة .. وشاح يقتل سيدة مسنة بمساعدة خلاط!

مأساة بطلها وشاح كانت ترتديه سيدة لم يرحم سنها، في حادث مأساوي تعرضت له سيدة فرنسية مسنة ما أودى بحياتها.

وفقا لما نقلت “سكاي نيوز”، فإن السيدة كانت تطبخ في منزلها، مرتدية وشاح صغير بوجود ابنها المراهق يوم الأحد الماضي.

السيدة كانت تستخدم الخلاّط الكهربائي، في صنع كعكة لابنها، وسحب الخلاط أثناء فتحه وشاح السيدة فالتف حول رقبتها وخنقها.

واتصل المراهق بالإسعاف نصحوه بنزع الخلاّط من الكهرباء، وقصّ الوشاح. حينما وصلت فرقة الإسعاف كانت المرأة قد قضت نحبها، ولم تجد أي محاولة لإنقاذها.

وصرحت السلطات أنه سيجري تشريح جثة السيدة على أي حال، لمعرفة سبب الوفاة وما حل من مأساة.