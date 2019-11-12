كونتي يرحب بالتدريب في دوري المحترفين السعودي في المستقبل

يحل كونتي ضيفًا على المملكة لألقاء محاضرات على المدربين المحليين

قال مدرب فريق إنتر ميلانو الإيطالي، أنطونيو كونتي إنه لا يعرف الكرة السعودية بشكل جيد بيد أنه يعرف الهلال، مُتمنيًا فوزه بلقب دوري أبطال آسيا ضد أوراوا ريد الياباني.

بينما رحب بالعمل كمدرب في المملكة بالمستقبل القريب حال سارت الأمور على ما يرام.

وألقى كونتي (50 عامًا) محاضرة للمدربين السعوديين بحضور إعلامي غير مسبوق في الدمام، إذ تطرق إلى الحديث عن أمور عديدة..

“هذه المرة الثانية التي أحضر فيها إلى المملكة، فقد حضرت خلال مباراة يوفنتوس والهلال عام 2012″، هكذا بدأ كونتي الحديث.

وأكمل المدرب الإيطالي.. “دائمًا ما أشعر بالارتياح والسعادة حينما آتي إلى هنا”.

وأوضح “إنه أمر هام أن يكون لدى المملكة مشروع كروي يسعى إليه الجميع، فضلًا عن الاهتمام بإنشاء الأكاديميات بشكل مكثف”

#الديوانيه كونتي – مدرب إيطالي:

هذه المرة الثانية التي أكون فيها بالسعودية بعد مباراة يوفنتوس والهلال .. ومن المهم أن يكون في السعودية مشروع كروي .. ولدي إطلاع بالكرة السعودية وعن تواجد جيوفينكو مع #الهلال .. وأتمنى الفوز للهلال بالنهائي.#كونتي_في_الدمام pic.twitter.com/MXIg9Pk2oV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 11, 2019

وأضاف “لا امتلك معرفة كبيرة عن الكرة السعودية لكنني أعرف الهلال لوجود جيوفينكو به كما أعرف مدرب المنتخب السعودي”.

وواصل كونتي حديثه.. “اتمنى تحقيق الهلال للقب دوري أبطال آسيا، لان جيوفينكو ينشط معه”.

وأردف عن تدريبه في السعودية بالمستقبل.. “”لا يمكنني أن أستبعد أي شيء، ربما يكون هناك تحديات جديدة”.

“سيتوقف ذلك على قوة الأسباب والطموحات لاحقًا، ربما يكون التدريب هنا مثيرًا للاهتمام في المستقبل”.

ويحل الهلال ضيفًا على أواراوا ريد الياباني يوم 24 من الشهر الجاري في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

إذ حقق الزعيم الفوز في الذهاب بالرياض بهدف نظيف من توقيع كاريلو، ويأمل في حسم اللقب بطوكيو.

بينما يعتبر كونتي أحد أهم مدربي القارة في الوقت الحالي، إذ قاد يوفنتوس لتحقيق 3 ألقاب للكالتشيو من 2011 إلى 2014.

قبل أن يتقلد منصب مدرب المنتخب الإيطالي لمدة عامين، ويقوده إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية عام 2016.

ثم الانتقال إلى تشيلسي صيف 2016 وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول مواسمه، فالعودة إلى إيطاليا طليعة الموسم الحالي عبر بوابة إنتر ميلانو.