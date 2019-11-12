غداً.. اللجنة المنظمة لـ “سباق الجري الخيري” تكشف عن تفاصيل النسخة الـ (24)

الخبر -حمودالزهراني

تعقد اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الخيري الـ (24) مؤتمرا صحفيا مساء غد الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الـ (7:30)م بأحد فنادق الخبر، وذلك لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالسباق والجهات المشاركة فيه، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام، وكذلك المهتمين.

وستحمل النسخة الحالية من السباق عنوان «بالذوق نرتقي»، بهدف نشر نشر ثقافة ومفهوم الذوق العام لكافة فئات المجتمع فى جميع التعاملات وتصرفات الحياة، وخلق مجتمع متحضر يسوده الذوق في تعاملاته المختلفة وعلى كافة الأصعدة، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية للذوق العام.

من جانبها، ستدشن اللجنة المنظمة للمهرجان بنسختة الـ (24) يوم الجمعة المقبل، المخيم الخاص بتسجيل المتسابقين والمتسابقات في سباق النسخة الجديدة، والمقرر أن يقام في الـ (23) من شهر نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في ظل الجهود الكبيرة والعمل المكثف من جميع اللجان العاملة، رغبة في مواصلة النجاحات السنوية لهذا المهرجان، الذي يعد الأعرق ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فحسب، بل على مستوى العالم العربي، حيث يحقق نجاحات كبيرة بشكل سنوي، حتى بات أكبر تظاهرة رياضية خيرية ينتظرها الجميع، لما تمثله من انموذج نادر في كيفية الربط بين الرياضة والخير، وما يترتب عليه من تشجيع على ممارسة الرياضة، التي تعد من أهم ركائز الصحة والثقافة والمنافسة الشريفة في أجواء مشجعة على كورنيش الخبر، حيث منصة التتويج للمتسابقين في الواجهة البحرية بمنتزه الأمير فيصل بن فهد.

” المهرجان السنوي “، الذي يحظى برعاية كريمة من قبل أمير المنطقة الشرقية، لا يختص بفئة معينة أو عمر معين، حيث يتم توزيع الفئات العمرية في سباقات منفصلة حرصا على تكافئ المنافسة مع تحديد مسارات آمنه للمتسابقين بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية من أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة الخبر والشرطة والمرور وكذلك الهلال الأحمر وغيرها من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

وسيشهد سباق النسخة الـ (24) استمرار مشاركة السيدات للعام الثاني على التوالي، حيث ستقوم اللجنة المنظمة بتخصيص سباق منفصل بشكل تام لهن، على أن يقام في الفترة الصباحية، فيما ستبدأ سباقات الرجل في فترة ما بعد الظهر، في الوقت الذي ستتواصل فيه مشاركة أصحاب الهمم، وهي المشاركة التي دائما ما تثري هذا السباق، كونها تلامس فئة عزيزة على قلوب الجميع، وتبذل الكثير من الجهود الجبارة من أجل اثبات قدرتها على الإنجاز.

عبد العزيز التركي ” رئيس اللجنة العليا المنظمة ” تحدث عن النسخة الـ (24) من السباق، قائلا: ” ستشهد هذه النسخة الكثير من المفاجآت السعيدة للمشاركين والمشاركات، والتي سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة التي تسبق إقامة السباق، الذي يهدف هذا العام لاستقطاب ما يتجاوز الـ (9) ألاف متسابق ومتسابقة “.