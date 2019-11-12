طريقة عمل مربعات حلى التمر

خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ طريقة عمل حلى مربعات التمر السهل والسريع والذى لا يتطلب جهداً فى عمله ويصلح للمناسبات
المقادير اللازمة لعمل حلى مربعات التمر
3 كوب حليب بودر
كوب ونصف تمر
ربع كوب سمن
ملعقة صغيرة هيل مطحون
تمر مقطع للزينة
طريقة عمل حلى مربعات التمر
يوضع كوب التمر علي النار مع السمن حتي يذوب
يهرس بواسطة شوكة أو في الخلاط الكهربائي
يقلب الحليب البودرة مع الهيل
يعجب الحليب مع التمر المهروس حتي تتشكل عجينة
توضع في قالب مدهون سمن
توضع حبات التمر المقطعة للزينة علي الوجه
ويترك القالب بالثلاجة حتي يبرد
يخرج ويقطع
ثم يقدم مع القهوة