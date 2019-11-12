حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في 4700 مدرسة بالرياض

من جهته بين مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري أن الحملة استهدفت بالأمس منسوبي الإدارة ومراجعيها بنين وبنات عبر فريق من وزارة الصحة، وتهدف بشكل عام للوقاية من الانفلونزا الموسمية عبر اللقاح المساعد في تجنبها حيث تنتشر الإنفلونزا الموسمية بسهولة خلال هذه الفترة عن طريق انتشار الفيروس بالجو أو بلمس الأسطح الملوثة ومن ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم، مبينا أن الفترة الزمنية لانتقال العدوى تتراوح بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى 5 – 7 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وللوقاية من العدوى ينبغي اتباع آداب السعال والعطس والمداومة على غسل اليدين بانتظام وأخذ اللقاح.