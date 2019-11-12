نرمين عباس

من خلال تشجيع وجود ميكروبيوم صحى في الأمعاء ، قد يقلل النظام الغذائى الغني بالألياف والأطعمة مثل الزبادى من خطر الإصابة بسرطان الرئة ، حتى بين المدخنين

فالألياف هي المصدر الرئيسى لمضادات البريبايوتك ، والأطعمة غير القابلة للهضم والتى تعزز نمو البروبيوتيك

والبروبيوتيك هي البكتيريا النافعة الموجودة بالجسم والتي تحافظ على صحة الأمعاء

وأثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من الألياف

كان لديهم خطر الإصابة بالسرطان بنسبة أقل 33% مقارنة مع أولئك الذين يستهلكون نسبة أقل من الألياف

على الرغم من أن المدخنين ظلوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة ، إلا أن الألياف والزبادي قللوا من مخاطرهم أيضًا!

لأن الإلتهاب يلعب دورًا رئيسيًا فى الإصابة بسرطان الرئة

ونعلم أن الميكروبيوم الهضمى يلعب دورًا رئيسيًا فى الحد من الإلتهابات

لذا فإن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الألياف والزبادى فى نظامهم الغذائى لديهم ميكروبيوم صحي يقىّ من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة