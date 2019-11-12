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القبض على المعتدي بالطعن على 3 من أعضاء فرقةٍ مسرحية بالرياض
المحليات

القبض على المعتدي بالطعن على 3 من أعضاء فرقةٍ مسرحية بالرياض

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      12 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00) من مساء اليوم الاثنين الموافق 1441/3/14 حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض، حيث تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه ( مقيم يمني الجنسية )، يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

صحيفة البلاد

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