الدهون المتحولة.. سيئة للقلب وللمخ أيضًا

نرمين عباس

كل الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الدهون غير المشبعة فى الدم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر وغيره من أشكال الخرف

لقد تم الآن ربط الأحماض الدهنية تى آر، والمعروفة بخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكرى ، بزيادة خطر الإصابة بالخرف

فقد قام الباحثون بقياس مستويات الدم فى حمض الأليديك ، وهو أكثر أنواع الدهون غير المشبعة شيوعًا

فى 1628 رجلاً وامرأة

فوجدوا أن الدهون المتحولة التى تضاف إلى الأغذية المصنعة فى شكل زيوت نباتية مهدرجة جزئيا

تزيد من مستويات الكوليسترول المنخفض الكثافة أو الكولسترول الضار لديهم

وتحتوى اللحوم ومنتجات الألبان بشكل طبيعى على كميات صغيرة من الدهون غير المشبعة

لكن معرفة ما إذا كانت هذه الدهون ترفع نسبة الكوليسترول السيئ غير معروفة بعد

ووجد علماء علم الأعصاب أنه بالمقارنة مع أقل من ربع مستويات الدم فى حمض الأليديك

فإن من يتناول الأطعمة المشبعة بالدهون الضارة أكثر عرضة بنسبة 50% من غيره لتطوير أشكال الخرف لديه بالمخ

و 39% أخرين معرضين لتطويره لمرض الزهايمر ، لذا ينصح بتجنبها قدر الإمكان والإستعانة بالأطعمة التى تحتوى على دهون أكثر صحية