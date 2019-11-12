الدهون المتحولة.. سيئة للقلب وللمخ أيضًا

نرمين عباس
كل الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الدهون غير المشبعة فى الدم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر وغيره من أشكال الخرف
لقد تم الآن ربط الأحماض الدهنية تى آر، والمعروفة بخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكرى ، بزيادة خطر الإصابة بالخرف
فقد قام الباحثون بقياس مستويات الدم فى حمض الأليديك ، وهو أكثر أنواع الدهون غير المشبعة شيوعًا
فى 1628 رجلاً وامرأة
فوجدوا أن الدهون المتحولة التى تضاف إلى الأغذية المصنعة فى شكل زيوت نباتية مهدرجة جزئيا
تزيد من مستويات الكوليسترول المنخفض الكثافة أو الكولسترول الضار لديهم
وتحتوى اللحوم ومنتجات الألبان بشكل طبيعى على كميات صغيرة من الدهون غير المشبعة
لكن معرفة ما إذا كانت هذه الدهون ترفع نسبة الكوليسترول السيئ غير معروفة بعد
ووجد علماء علم الأعصاب أنه بالمقارنة مع أقل من ربع مستويات الدم فى حمض الأليديك
فإن من يتناول الأطعمة المشبعة بالدهون الضارة أكثر عرضة بنسبة 50% من غيره لتطوير أشكال الخرف لديه بالمخ
و 39% أخرين معرضين لتطويره لمرض الزهايمر ، لذا ينصح بتجنبها قدر الإمكان والإستعانة بالأطعمة التى تحتوى على دهون أكثر صحية