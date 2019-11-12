الدفاع المدني يحذر من الأمطار وتساقط البرد

الدمام ـ حمود الزهراني

تتغير حالة الطقس اعتبارا من يوم غد الأحد وتشهد بعض المناطق أمطارا رعدية تتراوح بين الغزيرة والمتوسطة، فيما يتساقط البرد ببعض المناطق ، وحذر الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من تقلب الأجواء المناخية، وذلك عقب ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى توقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية المؤثرة التي تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بـ6 مناطق منها منطقة الرياض والشرقية حيث يبدأ تأثيرها إعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقه الرياض المقدم محمد الحمادي أن المديرية تهيب بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات منها (عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أنه بناء على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير الئ تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ومنها بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية منها حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، الجبيل، القطيف، الاحساء، الدمام .ويتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة السرعة.